Finnland drängt in die NATO und eine Einschätzung der Lage mit Johnny Arends

Mit dem Einmarasch in die Ukraine Ende Februar wollte Putin eigentlih verhindern, dass die NATO näher an Russlands Grenze rückt. Erreicht hat er das Gegenteil, das bislang bündnisfreie Finnland drängt in die NATO, Nachbar Schweden könnte bald folgen. Was das für den weiteren Kriegsverlauf und das Klima zwischen den Staaten bedeutet - dazu eine Analyse mit KURIER-Außenpolitikexperten Johnny Arends