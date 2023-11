Feuerpause in Gaza und Geiselfreilassung

Klima-Shakira hinter Gittern

Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl befindet sich in der Justizanstalt Josefstadt in Verwahrungshaft. Gegen Windl, auch bekannt unter dem Spitznamen Klima-Shakira, wurde Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung beantragt. Die Deutsche ist nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag durch die Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden.

