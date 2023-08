Feuer auf Hawaii: Kritik an Behörden

Die Kritik am Vorgehen der Behörden bei den apokalyptischen Bränden im Ferienparadies Maui mit mindestens 93 Totenwird immer lauter. Die Bevölkerung fragt sich, ob die Behörden nicht deutlich besser auf das Unglück hätten reagieren können. Seitens der Regierung habe es in den letzten Tagen wenig Transparenz gegeben, teils wisse man nicht, wo und wie man helfen könne. Auch die Stromversorger hätten laut New York Times keine ausreichenden Pläne für den Fall von Waldbränden.