Europäische Union schickt Militär gegen Huthis ins Rote Meer

BAFTA Awards : Oppenheimer räumt ab

Oppenheimer hat bei den BAFTA Awards in London abgeräumt. Der Film über den Vater der Atombombe hat bei der insgesamt sieben Auszeichnungen bekommen. Cillian Murhpy hat sich den Award als Bester Schauspieler geholt. Michael J. Fox hat der Award für den Besten Film an Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan vergeben und sorgte dabei für einen Gänsehautmoment. Emma Stone gewann den BAFTA für die beste weibliche Hauptrolle in "Poor Things". Sophie Ellis-Bextors Hit "Murder On The Dancefloor" von 2001 erlebte in den letzten Wochen dank seines Einsatzes in der viel diskutierten Nackt-Szene des Thrillers "Saltburn" ein Revival - die Britin performte den Song während der Preisverleihung live.

Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at