Europäische Union: Durchbruch bei Verhandlungen zu Asylreform

Das Asylsystem in der EU wird grundlegend reformiert. Die Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich nach jahrelanger Diskussion auf einen finalen Gesetzestext geeinigt: Schärfere Asylregeln und Verfahren an den Außengrenzen. Ziel ist es, die irreguläre Migration in die EU einzudämmen. So soll es künftig einheitliche Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen geben, mit Menschen aus Ländern, die als sicher gelten, soll härter umgegangen werden – abgelehnte Asylwerber sollen künftig leichter abgeschoben werden. Die Verteilung wird im Solidaritätsmechanismus neu geregelt: nimmt ein Staat keine Flüchtlinge auf, muss gezahlt werden.