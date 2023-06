Europa, NATO - alle gegen Russland. Mit Manövern unweit von St. Petersburg

Ganz Europa und die halbe Welt hat man den Eindruck such nach Wegen, der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen. Da kann es nicht schaden, wenn Präsident Selenskij heute persönlich beim Gipfel der relativ neuen „Europäischen Politischen Gesellschaft“ dabei ist. 47 Staats- und Regierungschefs aus praktisch allen Europäischen Ländern und einigen Vorderasiatischen Staaten wollen Russland gegenüber klare Kante zeigen.

Wohl nicht zufällig in dem Land, das sich nach der Ukraine von Moskau am bedrohtesten fühlt. Gleichzeitig geht es auch beim Treffen der NATO-Außenminister in Oslo um die Aggressionen des Kreml, wegen denen Finnland seit April Mitglied ist und Schweden es rasch werden will.