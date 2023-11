EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Ukraine

Gedenken an Novemberprogrome

Der einst von den Nationalsozialisten zerstörte Leopoldstädter Tempel in Wien ist anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome Dienstagabend beleuchtet worden. Die Lichtinstallation wird bis inklusive Donnerstag in der Tempelgasse 5 zu sehen sein und ist Teil der #WeRemember-Kampagne des World Jewish Congress. Donnerstagabend lädt die jüdische Jugend zu einem Gedenkmarsch mit Kundgebung am Wiener Ballhausplatz. Am Heldenplatz bildet die Veranstaltung „Light of Hope“ den Abschluß der Gedenkzeremonien. Es soll ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und gegen Antisemitismus gesetzt werden.

