Erster Kriegsverbrecherprozess in Kiew gegen russischen Soldaten

Im Kiew startet der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen erst 21-jährigen russischen Soldaten. Der bekennt sich zu aller Überraschung in allen Punkten schuldig, beharrt aber darauf, auf befehl gehandelt zu haben. In Österreich tagt der Nationalrat, am Programm standen Impfpflicht und Gaeinlagerung.