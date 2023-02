Erdbeben: Auch Österreicher bergen Überlebende. Noch.

Manche sagen 72 Stunden, andere sprechen von 100 Stunden nach einem Hauseinsturz

in denen die letzten Chancen zu überleben gegen Null gehen.



Doch immer wieder gibt es Berichte über Überlebende in dieser Zeitspanne, ein Mann kann sogar nach 101 Stunden lebend geborgen werden.

Vor allem in Syrien sind es aber meistens Leichen, die aus den Trümmern gezogen werden.