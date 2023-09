Erbschaft- und Vermögenssteuer: SPÖ präsentiert entschärftes Modell

Schwere Unwetter in Südosteuropa

Nach Rekordhitze und verheerenden Waldbränden wird der Südosten Europas nun von heftigen Regenfällen heimgesucht. Griechenland kämpft seit Wochen unermüdlich gegen Naturkatastrophen. Die Stadt Volos ist besonders stark betroffen, dort kam mindestens ein Mensch ums Leben. Die starken Regenfälle in der Westtürkei folgen auf einen besonders trockenen Sommer. Es starben mindestens vier Menschen bei Überschwemungen, Und in Istanbul, nach Angaben des Gouverneurs, zwei weitere. Die Straßen der Metropole verwandelten sich teilweise in reißende Flüsse. Land unter auch in Bulgarien. Heftige Regenfälle und Gewitter trafen auch die Schwarzmeerküste, hunderte Urlauber mussten in Sicherheit gebracht werden.