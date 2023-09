Ein Jahr König Charles: Wo sind die Reformen?

Die Queen war am 8. September 2022 während ihres Sommeraufenthalts auf Schloss Balmoral im Alter von 96 Jahren verstorben. Zum Jahrestag des Todes der Queen und der Amtsübernahme von Charles wurden am Freitag in London Kanonenschüsse abgefeuert, auch die Glocken der Westminster Abbey läuteten. Die erwarteten Reformen von König Charles blieben bisher aus, aber die Beliebtheit des Königs wächst. 55 % der Briten haben eine positive Meinung von ihrem König – vor einem Jahr waren es nur 44 Prozent. Den heutigen Jahrestag seiner Regentschaft wird er nicht groß feiern sondern nur im engsten Kreis auf Schloss Balmoral verbringen – ohne Prinz Harry, mit dem die Beziehung derzeit auf Eis liegt.