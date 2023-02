Ein Erdbeben auf Ansage, aber ohne Vorbereitung

Die äußerste Schichte der Erdkugel, die Erdkruste, besteht aus sieben großen

und etlichen kleinere Gesteinsplatten, die sich, wie Eisschollen, ständig bewegen.

Dabei verhaken sie sich an ihren Rändern, Druck baut sich auf bis die Platten abreißen.

So entstehende Erbeben sind in der Türkei keine Seltenheit,

welche dieser Stärke schon. Selbst die bisher schwerste Naturkatastrophe des Landes

1999 in der Nordöstlichen Region Izmit hatte „nur“ eine Stärke von 7,4.

Damals sind mehr als 17.000 Menschen getötet worden.