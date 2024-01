Ecuador: Bewaffnete stürmen Live-TV-Sendung und nehmen Geiseln

Mit Gewehren und Granaten bewaffnete Männer schlugen in Ecuador auf die Menschen in einem TV-Studio ein. Die Bewaffneten wahren während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten des staatlichen Senders TC Television eingedrungen und haben die Journalisten als Geiseln genommen. Die Live-Übertragung wurde nicht unterbrochen und etwa 30 Minuten nach dem Auftauchen der Bewaffneten war zu sehen, wie die Polizei eintraf. 13 Verdächtige wurden festgenommen. Der Vorfall ereignete sich einen Tag nachdem in Ecuador ein berüchtigten Drogenbosses aus einem Gefängnis ausgebrochen war. Angesichts der eskalierenden Bandengewalt hat Präsident Daniel Noboadas Militär eingesetzt. Die Soldaten sollen in den kommenden 60 Tagen Einsätze gegen rund 20 kriminelle Organisationen durchführen.