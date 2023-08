Donald Trump muss erneut vor Gericht

Der Ex-Präsident Donald Trump muss morgen vor einem Bundesgericht in Washington erscheinen. Er wird wegen Verschwörung und versuchter Wahlfälschung angeklagt. Laut der Anklagschrift soll sich Trump 2021 im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol mit sechs Personen verschworen haben, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 abzuändern. Die Namen der Personen sind noch nicht bekannt. In einer ersten Reaktion wies Trumps Wahlkampfteam die Vorwürfe zurück und zog Parallelen zu den Vorgängen in Nazi-Deutschland.