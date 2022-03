Deutliche Worte bei der Rede zur Lage der Nation Richtung Russland

Der Krieg in der Ukraine dauert an, dazu findet US Präsident Joe Biden deutliche Worte bei der Rede zur Lage der Nation, bei der auch die ukrainische Botschafterin in den USA anwesend ist. Standing Ovations von demokratischer und republikanischer Seite sind vorprogrammiert.

Deutliche Worte finden auch Bundespräsident Van der Bellen und Kanzler Nehammer in ihrer Ansprache direkt an das ukrainische Volk.

Nehammer ist auch die erste Auskunftsperson im heute gestarteten ÖVP U-Ausschuss, besonders gesprächig zeigt sich der Ex-Innenminister, als der er heute geladen war, dann aber nicht.