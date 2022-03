2,5 Millionen aus dem Land geflüchteter Menschen; 1.000 dokumentierte Fälle von getöteten Zivilisten. Die Ukraine ist ein Schlachtfeld. Die UNO vermutet Kriegsverbrechen.

Aber es gibt auch Bilder der Hoffnung, und - wenn Sie so wollen - des trotzigen Widerstandes. Die Hauptstadt Kiew sei in eine Festung verwandelt worden, sagt Bürgermeister Vitali Klitschko im Fernsehen, man will mit allen Mitteln verhindern, dass die Regierung gestürzt wird.

Jeden Freitag widmen wir uns einem speziellen Thema, heute sind es die Menschen in der Ukraine, die – wohl auch mit dem Mut der Verzweiflung – Dinge tun, die einen bewegen.