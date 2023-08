Deckelung von "Luxuspensionen"

Thailand: Ex-Premier kehrt aus Exil zurück - Festnahme

Nach 15 Jahren im Exil kehrte der frühere thailändische Regierungschef Thaksin Shinawatra nach Thailand zurück, nach der Landung in Bangkok wurde er zum obersten Gerichtshof gebracht, Während seiner Abwesenheit war er zu acht Jahren Haft verurteilt. Thaksin ist in mehrere Strafverfahren verwickelt, die er als politisch motiviert betrachtet. Als Schreckgespenst des pro-militärischen und royalistischen Establishments Thailands wirft der 74-jährige Medienunternehmer, der das Land von 2001 bis 2006 regierte, immer noch einen langen Schatten auf die Politik in dem Königreich.