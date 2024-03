Das sind die großen Gewinner der Oscar-Nacht

Christopher Nolans Oppenheimer ist der ganz große Abräumer der 96. Oscarverleihung sieben der 13 Nominierungen konnte der Film über den Erfinder der Atombombe in Statuen verwandeln – darunter beste Regie, bester Hauptdarsteller und bester Film. Der große Konkurrent Barbie wurde lediglich für den besten Song ausgezeichnet – hier holt sich Billie Ilish mit nur 21 Jahren bereits den zweiten Oscar. Der Auftritt des Abends gibt jedoch an Ryan Gosling für seine Performance von „I’m just Ken“. Beste Hauptdarstellerin wird Emma Stone und als Nebendarsteller kann Robert Downey Jr. den ersten Oscar seiner Karriere in Empfang nehmen.

Salzburg: Erdrutsch-Sieg nach Links

Mit den Gemeinderatswahlen startete Salzburg am Sonntag in das Superwahl. In den 119 Gemeinden stellt die ÖVP zwar die meisten Bürgermeister aber in der Landeshauptstadt verliert die Volkspartei rund 16,5 Prozentpunkte. Gewinner in Salzburg Stadt ist die KPÖ PLUS pmit einem Zugewinn von 19,5 Prozent und sind damit knapp hinter der SPÖ zweitstärkste Partei. Damit gehen beide „rote“ Bürgermeisterkandidaten in die Stichwahl. Die FPÖ konnte in der Mozartstadt zwar mit drei Prozent leicht zulegen, wird aber bei der der Wahl des Bürgermeisters nicht mitreden.