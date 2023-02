Das Ende der Corona-Regeln, wenn nicht dazwischen kommt

Alexander van der Bellens erster Auslandsbesuch in seiner zweiten Amtszeit als Bundespräsident geht - nach der Slowakei - in die Ukraine. Zu Mittag treffen er und Wolodimir Selenskij in Kiew zusammen. Mit auf der Reise sind Energieministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher mit Vorverträgen für den Wiederaufbau. Sowie die Chefs der Hilfsorganisationen Caritas, Rotes Kreuz und Volkshilfe, deren Projekte in der Ukraine mit auf dem knappen Besuchsprogramm stehen.

Es sei ein Zeichen der Solidarität, die Delegation habe aber auch konkrete Hilfe in Gepäck, etwa Generatoren, sagt Van der Bellen vorher auf der elfstündigen Zugreise.