Chaos-Wetter in Deutschland: Zahlreiche Flüge gestrichen

Aufgrund von Eisregen sind auf den Flughäfen Frankfurt und München zusammen hunderte Flüge gestrichen worden. Am Frankfurter Flughafen sind nach Angaben einer Fraport-Sprecherin am Mittwoch von 1.047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden. Am Flughafen München sind laut dem Airport mehr als 250 von rund 650 geplanten Starts und Landungen annulliert worden. Auch am Berliner Hauptstadtflughafen BER gab es vereinzelt Ausfälle. Vorerst fielen zwei Lufthansa Flüge aus München, die am Mittwoch in Wien-Schwechat ankommen sollten, aus, ebenso einer von Frankfurt. Das gleiche galt für die drei nach Deutschland geplanten Rückflüge.