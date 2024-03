Britisches Königshaus kommt nicht zur Ruhe

Nach dem Skandal um ein bearbeitetes Bild von Prinzessin Kate hat es viele Spekulationen um den Verbleib und den Gesundheitszustand der Prinzessin gegeben. Nun ist ein Video aufgetaucht, indem sie lächelnd mit Ehemann William unterwegs zum Einkaufen in Windsor ist. Die Videoaufnahmen, die der britischen Sun vorliegen, sollen sie mit Tragetaschen in der Hand vor ihrem Lieblingshofladen zeigen. Indes hat der Buckingham Palast eine Todesmeldung um König Charles dementiert. Die Todesnachricht sollte ein Faksimile einer angeblichen Mitteilung des Buckingham-Palasts belegen, war aber nur ein Fake.

Kritik der Opposition am Wohnbaupaket

Vor der morgigen Nationalratssitzung gab es Kritik der Opposition am geplanten Wohnbaupaket. Auch die SPÖ lässt an den Plänen der Bundesregierung kein gutes Haar. So sei etwa nach wie vor unklar, was beim geplanten Zinsdeckel für Wohnbaukredite nach der Begrenzung auf 2028 passiert. Die SPÖ wird daher ein eigenes Paket vorlegen.

