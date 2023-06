BRICS-Treffen: Putin könnte festgenommen werden

Europa-Gipfel in Moldau, NATO-Treffen in Moskau … man könnte glauben, die ganze Welt stellt sich gegen Russland. Dass dem nicht so ist, zeigt der geplante BRICS-Gipfel von fünf Schwellenländern in Südafrika. Noch sind es nur fünf, das soll sich dort ändern. Allerdings könnten für Putin dort auch die Handschellen klicken – theoretisch.