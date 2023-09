Brand bei Hochzeitsfeier: Mehr als 100 Tote im Irak

Nach SPÖ-Leak: ORF beendet Wahl-Zusammenarbeit mit SORA

Das am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangte "SPÖ-Strategiepapier" von SORA hat unangenehme Konsequenzen für das Meinungsforschungsinstitut. Das Strategiepapier des SORA-Instituts wurde versehentlich an 800 falsche Empfänger verschickt. Nun beendet der ORF die Zusammenarbeit mit dem Institut. Am Rande eines Besuchs beim Waldviertlerfest am Wiener Rathausplatz äußerte sich der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler zu den geleakten Papieren: "Das ist kein SPÖ-Papier, es wurde auch nicht von der SPÖ beauftragt", bestreitet Babler sämtliche Vorwürfe. Seitens der FPÖ hagelte es heftige Kritik gegenüber dem ORF. Der FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach von "Silberstein-Methoden".