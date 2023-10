Biden in Israel: Explosion vor Gaza-Klinik überschattet Besuch

Terrorwarnstufe in Österreich erhöht

Nach der jüngsten Eskalation in Israel und Anschlägen in Brüssel und Frankreich sehen die Sicherheitsbehörden in Österreich eine konkrete Gefährdungslage und eine erhöhte Anschlagsgefahr. Deshalb wird die Terrorwarnstufe auf 4 von 5 erhöht. Ab sofort kann die Polizei noch stärker auf die Kräfte des Bundesheers zurückgreifen. Über die aktuelle Lage in Europa und Österreich ist um 20.15 Uhr der Terrorismusrexperte Nicolas Stockhammer zu Gast im KURIER Checkpoint bei Birgit Seiser.