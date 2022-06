Bald 100 Tage Krieg in der Ukraine

Die Scorpions setzen ein Zeichen gegen den Krieg. Statt Moskau, heißt es jetzt Ukraine: Die deutsche Band hat die Lyrics zu ihrem Welthit "Wind Of Change" geändert. Mit dem Lied besangen die Musiker um Klaus Meine einst die Aufbruchsstimmung in der Sowjetunion. Jetzt ist Schluss mit der Romantisierung von Moskau zu Beginn des Liedes. Bei den jüngsten Live-Auftritten in den USA fing der Song mit einer Hommage an die Ukraine an.