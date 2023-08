Anklage gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Unwetter richtet VerwĂŒstung in Mittersill an

Schwere Unwetter haben im Oberpinzgau zu zahlreichen Überschwemmungen und Vermurungen in Hollersbach in der NĂ€he von Mittersill, gefĂŒhrt. Ein Pkw wurde am Pass Thurn von einer Mure gegen die Leitplanke gedrĂŒckt, die beiden Insassen konnten sich befreien. In Mittersill trat der Rettenbach ĂŒber die Ufer. Eine Familie mit zwei Kleinkindern musste aus ihrem Haus evakuiert werden.