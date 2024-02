Anhörung in London: Wird Assange in die USA ausgeliefert?

Wikileaks-Gründer Julian Assange steht heute und morgen in London vor einer richtungsentscheidenden Anhörung. Nach knapp fünf Jahren Haft in Großbritannien wird darüber entschieden, ob alle Rechtsmittel gegen eine Auslieferung in die USA ausgeschöpft sind, oder ob er weiter vor britischen Gerichten dagegen vorgehen darf. Die USA wollen den Australier wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz vor Gericht stellen. Mit der Veröffentlichung hunderttausender Nachrichten und 250.000 geheimer Dokumente wurde Assange zum Staatsfeind der USA. Im Falle einer Verurteilung würden ihm in den USA bis zu 175 Jahre Haft drohen.