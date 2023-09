"Alternativer Nobelpreis" für SOS Méditerranée

Peinliche Pannen der ÖVP

Die von der ÖVP initiierte Kampagne „Glaub an Österreich“ steht schon unter Kritik. Die Partei wirbt auf einem Anti-Teuerungsmaßnahmen-Plakat mit einem russischen Rubel. In der Kampagne wird aufgezeigt, dass die Teuerungen in Österreich diezweithöchsten in der EU sind. Erst nach der Veröffentlichung ist aufgefallen, dass zwei Hände Rubelmünzen in ein Sparschwein stecken. Mittlerweile ist dieser Fauxpas korrigiert worden. Aufregung gibt es auch um den dem Parteivorsitzenden und Bundeskanzler Karl Nehammer, der, wie jetzt bekannt wurde, sich bei einem Gespräch mit Parteifreunden in Hallein zur Kinderarmut geäußert hat: „Ein Hamburger bei McDonalds sei die billigste warme Mahlzeit“ hatte der Kanzler in einem jetzt veröffentlichten Video behauptet.