Abtreibungsdebatte in den USA und Hochzeit statt Krieg in der Ukraine

Einen R├╝ckschritt bef├╝rchten Abtreibungs-Bef├╝rworter in den Vereinigten Staaten: der Oberste Gerichtshof k├Ânnte das "Roe v. Wade" - Urteil kippen, Abtreibungeen k├Ânnten so in 26 amerikanischen Staaten illegal werden. Au├čerdem: Die Liebe ist st├Ąrker als jeder Krieg! Ein junges ukrainisches Paar gibt einander das Ja-Wort im Krankenhaus von Lemberg. Im Krankenhaus, weil der Braut kurz zuvor beide Beine von einer Miene zerfetzt wurden.