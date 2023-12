17-Jähriger gesteht Obdachlosen-Morde

Ein 17jähriger Bursch hat die Tötung von zwei Obdachlosen diesen Sommer in Wien gestanden – der junge Mann hat sich selbst der Polizei gestellt, im Beisein seines Anwalts. Er wollte sich von dieser Last befreien und legte ein Geständnis ab. Außerdem sprach er von zerrütteten Familienverhältnissen und einer Drogensucht, die in den Tötungsdelikten mündeten. Seine Opfer habe er gezielt ausgewählt. Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet worden. Einen weiteren Angriff hatte eine 51-Jährige mit Verletzungen überlebt. Der 17jährige vermeintliche Täter ist in Untersuchungshaft.