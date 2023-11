Warum Jugendliche Osama Bin Laden auf TikTok feiern

In seinem "Brief an Amerika" ("Letter to America") von 2002 erlĂ€uterte Bin Laden seine BeweggrĂŒnde fĂŒr die TerroranschlĂ€ge vom 11. September 2001. Dass der Brief aktuell verbreitet wird, liegt wohl an der Weltlage: Angesichts des Gegenschlags der israelischen Armee nach dem Terroranschlag der Hamas und dem Leid der Zivilisten in Gaza, explodieren Antisemitismus und israel-feindliche Stimmungen weltweit.