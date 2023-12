Femizide: Expertin klärt die größten Irrtümer auf

"Männer werden doch mehr getötet" - Das ist nur einer der Irrtümer die KURIER Journalistin Yvonne Widler häufig hört. In ihrem Buch "Heimat bist du toter Töchter" beschäftigt sie sich mit Femiziden in Österreich. Was Frauenmorde von anderen Gewaltverbrechen unterscheidet und was die größten Probleme in Österreich sind, erfahren Sie in diesem Video anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt.