Doppelmörder von Oberösterreich: Was wissen wir?

Roland Drexler soll am Montag zwei Jagdkollegen in Oberösterreich kaltblütig erschossen haben. Einer davon war der Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau. Der Verdächtige ist seither auf der Flucht, es läuft eine Fahndung und 50 Personen stehen unter Polizeischutz. Seit der Tat sind auch zahlreiche Gerüchte im Umlauf. Studio KURIER Host Caroline Bartos spricht mit Chronik-Redakteurin Michaela Reibenwein darüber, was wir gesichert wissen, wo sich der Täter aufhalten könnte und wie die Lage vor Ort ist.

Der Doppelmord in Oberösterreich weckt auch düstere Erinnerungen an den Fall Annaberg. Mehr zu diesem Fall hört ihr in der aktuellen Folge unseres True-Crime Podcast Dunkle Spuren.



Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts