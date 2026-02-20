Ein massiver Wintereinbruch hat weite Teile Österreichs erfasst. Besonders stark betroffen war die Ostregion rund um Wien. Am Flughafen Wien wurden 150 Verbindungen gestrichen, der Betrieb musste zeitweise eingestellt werden. Auf der A21 blieben zahlreiche LKW hängen, die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.