VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Wintereinbruch legt Österreich lahm: 30.000 Haushalte ohne Strom

Schnee-Chaos in der Ostregion: Flüge gestrichen, Autobahnen gesperrt, tausende Haushalte ohne Strom.
20.02.2026, 15:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein massiver Wintereinbruch hat weite Teile Österreichs erfasst. Besonders stark betroffen war die Ostregion rund um Wien. Am Flughafen Wien wurden 150 Verbindungen gestrichen, der Betrieb musste zeitweise eingestellt werden. Auf der A21 blieben zahlreiche LKW hängen, die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.

 

Wetter Österreich Wien
kurier.at, ZG  |   |  Aktualisiert vor 7 Minuten

Jetzt weiterlesen

Kommentare