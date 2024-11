Wiener Neustadt Großeinsatz wegen Cannabis-Plantage

In Wiener Neustadt war am Montagabend ein Großeinsatz im Gange. Bei der Suche nach einer illegalen Cannabis-Plantage soll ein Verdächtiger in ein leer stehendes Haus geflüchtet sein. Die Cobra sei zur Durchsuchung des Hauses hinzugezogen worden, da eine Faustfeuerwaffe gefunden wurde.