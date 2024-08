Waldbrände in Griechenland in Rekordhitze - Häuser evakuiert

© video

Am Sonntag kämpften zahlreiche Feuerwehrleute und freiwillige Helfer in Griechenland gegen Waldbrände, die in mehreren Regionen des Landes wüteten. 33 von 40 Bränden sind mittlerweile unter Kontrolle, wie Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis den Journalisten mitteilte.