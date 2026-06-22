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FPÖ-Volksfest: Von Roberto Blanco bis Stefan Petzner
Die FPÖ hat ihr 70-jähriges Bestehen mit einem großen Volksfest am Wiener Stephansplatz gefeiert. Hunderte Anhänger versammelten sich im Herzen Wiens, während FPÖ-Chef Herbert Kickl gemeinsam mit internationalen Gästen wie Alice Weidel, Geert Wilders und Viktor Orbán auf der Bühne auftrat.
In seiner Rede sprach Kickl über die politische Zukunft Österreichs, kritisierte die „Systemparteien“ und „Systemmedien“ und bekräftigte einmal mehr seine Forderungen nach einem Asyl-Stopp und „Remigration“. Die Veranstaltung verstand er zugleich als Signal für kommende Wahlkämpfe und als Auftakt für einen politischen Kurswechsel.
Begleitet wurde das Volksfest von Live-Musik, Parteislogans und Auftritten prominenter Gäste. Den musikalischen Abschluss bildete Roberto Blanco mit seinem Hit „Ein bisschen Spaß muss sein“.
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