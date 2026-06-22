In seiner Rede sprach Kickl über die politische Zukunft Österreichs, kritisierte die „Systemparteien“ und „Systemmedien“ und bekräftigte einmal mehr seine Forderungen nach einem Asyl-Stopp und „Remigration“. Die Veranstaltung verstand er zugleich als Signal für kommende Wahlkämpfe und als Auftakt für einen politischen Kurswechsel.

Begleitet wurde das Volksfest von Live-Musik, Parteislogans und Auftritten prominenter Gäste. Den musikalischen Abschluss bildete Roberto Blanco mit seinem Hit „Ein bisschen Spaß muss sein“.