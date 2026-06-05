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USA verhängen Sanktionen gegen Kubas Präsidenten Díaz-Canel

Auch Familienmitglieder betroffen. Trump erhöht den Druck auf Havanna und droht dem Regime.
05.06.2026, 12:36

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Die USA haben neue Sanktionen gegen den kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel verhängt. 
Auch dessen Ehefrau sowie weitere Personen aus dem Umfeld der kubanischen Führung wurden auf eine zentrale Sanktionsliste gesetzt. Vermögenswerte mit US-Bezug werden eingefroren, wirtschaftliche Beziehungen mit den Vereinigten Staaten sind untersagt.

US-Präsident Donald Trump verschärfte zugleich seine Rhetorik gegenüber Havanna. 
Er bezeichnete das kubanische Regime als „hart und brutal“ und kündigte weitere Schritte gegen die kommunistische Führung an. Die kubanische Regierung verurteilte die Maßnahmen scharf und sprach von einer aggressiven Politik Washingtons.

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kurier.at, ZG  | 

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