USA und Iran verkünden Rahmenabkommen: Waffenruhe soll Kämpfe beenden

Die USA und der Iran haben laut beiden Seiten ein Rahmenabkommen vereinbart, das ein sofortiges Ende der Kämpfe ermöglichen soll.

Geplant ist die Unterzeichnung am Freitag in der Schweiz. Danach sollen weitere Verhandlungen über ein dauerhaftes Friedensabkommen folgen. Teil der Vereinbarung sind laut den Angaben auch die Aufhebung von Sanktionen sowie die Öffnung strategisch wichtiger Handelsrouten.

Die Finanzmärkte reagierten unmittelbar auf die Nachricht. Der Ölpreis gab deutlich nach.

Gleichzeitig bleiben Zweifel an der Stabilität der Vereinbarung bestehen. Trotz der angekündigten Einigung wurden weitere Angriffe gemeldet. Beobachter werten das Abkommen zwar als wichtigen diplomatischen Schritt, sehen die eigentliche Herausforderung jedoch in der Umsetzung einer dauerhaften Waffenruhe.