Putin gratuliert Trump in Telefonat zum 80. Geburtstag
Zusammenfassung
- Putin gratulierte Trump telefonisch zum 80. Geburtstag und sprach über Ukraine- und Iran-Krieg.
- Trump bekräftigte im Gespräch mit Putin seine Forderung nach einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine.
- Auch Selenskyj gratulierte Trump und vereinbarte ein Treffen beim G7-Gipfel.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem US-amerikanischen Kollegen Donald Trump in einem Telefonat zum 80. Geburtstag gratuliert. Trump sei dabei erneut für eine Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine eingetreten, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Berater des Kremls, Juri Uschakow. In dem Gespräch seien zudem der Iran-Krieg und die bilateralen Beziehungen besprochen worden.
Dem außenpolitischen Berater zufolge sagte Putin, dass die kürzlichen ukrainischen Angriffe auf "zivile Objekte auf russischem Gebiet" eine Friedensregelung erschwerten. "Das wurde hervorgehoben", sagte Uschakow. Jedoch habe der Kremlchef erklärt, dass diese Attacken die "Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld" nicht ändern würden. Wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Putin reden wolle, könne er weiterhin nach Moskau kommen.
Das "äußerst freundliche" Gespräch hat laut Uschakow 55 Minuten gedauert. Parallel dazu habe Moskau auch ein Glückwunschschreiben nach Washington geschickt. Es sei das 13. Telefonat der beiden seit Trumps Amtsantritt im Jänner 2025 gewesen.
Auch Selenskij gratuliert Trump
Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij gratulierte Trump zum Geburtstag. "Es gab nicht nur die Gratulationen, sondern auch viele Schlüsselthemen: über den Krieg, dessen Wurzeln, diplomatische Möglichkeiten und die Positionen unserer Partner", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Es sei ein langes und detailliertes Telefonat gewesen. Dabei sei ein Treffen beim am Montag im französischen Évian startenden G7-Gipfel vereinbart worden. Zuvor hatte Selenskijs Berater Dmytro Lytwyn Journalisten gegenüber von einer Gesprächsdauer von rund 30 Minuten gesprochen.
Russland führt seit 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Washington drängt beide Seiten seit dem Amtsantritt von Trump zu einem Friedensschluss.
Kommentare