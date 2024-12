Carter, der von 1977 bis 1981 als Präsident der Vereinigten Staaten diente, starb am Sonntagnachmittag in seinem Haus in Georgia. Während seiner Präsidentschaft galt Carter als eher glücklos, doch nach seiner Abwahl wurde er für sein humanitäres Engagement vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Friedensnobelpreis.