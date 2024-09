Unwetterwarnungen: Schnee, Regen und Wind in Österreich

Nachdem am Donnerstag der prognostizierte Niederschlag in weiten Teilen des Landes eingesetzt hat, ging es auch am Freitag regnerisch und kalt weiter. Bis Anfang nächster Woche gilt laut Geosphere Austria aufgrund einer massiven Kaltfront eine Regen-, Schnee- und Windwarnung.