Unwetterlage in Österreich verschärft sich

Das ganze Bundesland Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt. In Dutzenden Gemeinden in Niederösterreich, aber auch in der Obersteiermark wurde Zivilschutzalarm ausgerufen. Auch in Wien wurden bereits mehrere Häuser überflutet, wie die Berufsfeuerwehr erklärt. Einige Gebäude sind nur noch mittels Boot erreichbar. Der Liesingbach und der Wienfluss sind über die Ufer getreten.