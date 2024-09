Unwetterlage in Wien: Über 1.300 Feuerwehreinsätze

In den vergangenen 24 Stunden wurden die Berufsfeuerwehr Wien zu mehr als 1.300 Einsätze gerufen. "Zu Spitzenzeiten langten mehr als 100 Einsatzanforderungen pro Stunde bei der Feuerwehr ein", hieß es am Montag in einer Mitteilung. Die Lage war insbesondere am Wienfluss und am Donaukanal prekär.