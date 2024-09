Ungarn will Flüchtlingslager nahe österreichischer Grenze bauen

Die rechtskonservative ungarische Regierung baut Medienberichten zufolge ein Aufnahmelager für illegale Migranten - 15 Kilometer von der burgenländischen Grenze entfernt. Am Sonntag fand ein Protestmarsch der Bewohner in dem 1.500-Einwohner-Ort Vitnyéd statt. Auch das Burgenland will sich wehren.