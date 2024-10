"U-Bahnsurfer" weiter in Lebensgefahr

Am Dienstagnachmittag kam es bei der U4-Station Schönbrunn zu einem Unfall. Vier Jugendliche sind auf das Dach einer U-Bahn geklettert und so kurze Zeit mitgefahren, ehe sie gegen eine Fußgängerbrücke prallten. Laut AKH schwebt ein 18-Jähriger noch immer in Lebensgefahr.