Trump und Wahl in den USA: Das sagt Wien

Am 5. November wird zum 60. Mal der Präsident der USA gewählt. Die Amerikaner entscheiden zwischen der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsident, Donald Trump. Aber was hat das mit uns hier in Wien zu tun? Zoé Gendron und Daniel Jamernik haben nachgefragt.