Trotz Hitzewelle: Lage laut Krisenkoordinator „im Griff“

Der Krisenkoordinator der Bundesregierung, Peter Vorhofer, sieht die Lage in Österreich trotz der anhaltenden Hitzewelle unter Kontrolle. Bei einer Pressekonferenz rief er dennoch zum Wassersparen auf und warnte eindringlich vor Waldbränden. Die Wettermodelle zeigen laut Vorhofer auch im weiteren Jahresverlauf keine Entspannung – besonders die Landwirtschaft leidet unter der Trockenheit.