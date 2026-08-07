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Trotz Hitzewelle: Lage laut Krisenkoordinator „im Griff“
Trotz Hitzewelle sei die Lage in Österreich im Griff, sagt der Krisenkoordinator. Trotzdem rät er zu einer wichtigen Vorsichtsmaßnahme.
Der Krisenkoordinator der Bundesregierung, Peter Vorhofer, sieht die Lage in Österreich trotz der anhaltenden Hitzewelle unter Kontrolle. Bei einer Pressekonferenz rief er dennoch zum Wassersparen auf und warnte eindringlich vor Waldbränden. Die Wettermodelle zeigen laut Vorhofer auch im weiteren Jahresverlauf keine Entspannung – besonders die Landwirtschaft leidet unter der Trockenheit.
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