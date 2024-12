Terrorfahrt auf Weihnachtsmarkt: 5 Tote, 200 Verletzte – Wer ist Taleb A.?

Am Freitagabend raste der 50-jährige Taleb A. mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Die Tragödie forderte fünf Todesopfer, darunter vier Frauen und ein neunjähriger Junge, sowie 200 Verletzte.