Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

SPÖ: Babler lässt vertauschte Wahl noch einmal nachzählen

Die Wahlkommission hatte die Stimmen vertauscht. Gewonnen hat also nicht Doskozil, sondern Babler. Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Denn man hat bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht.